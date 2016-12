Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Dost ülkelerle her konuyu müzakere ederiz ama Türkiye'nin ulusal güvenliği pazarlık konusu değildir' dedi.







Kalın'a, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün AYM kararı sonrası tahliyeleri de soruldu: 'Bu karar beraat kararı değil tahliye kararı. Dava devam ediyor, biz de yakından takip edeceğiz.'







Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:







SURİYE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI







'Suriye ile ilgili bu gece itibariyle Münih Ateşkesi çerçevesinde yeni sürecin başlaması hedefleniyor. Biz prensip olarak bu ateşkesi destekliyoruz. Bu kararın alınmasında Türkiye de aktif bir rol oynadı. Fakat şu ana kadar yaşananları dikkate aldığımız zaman, Cenevre görüşmeleri ve sonrasında, hatta Münih Anlaşması'nın uygulanması tarihine giderken, yani bu gece itibarıyla dahi Rus uçaklarının bombardımanlarının, Esed güçlerinin karadan yaptığı saldırıların devam ediyor olması, ateşkesin geleceği konusunda bizi ciddi endişelere sevk etmektedir. Sahada ne yapıldığını somut olarak görmek istiyoruz. Maalesef şu an itibariyle Azez dahil Türkmen Dağı bölgesinde saldırıların devam ettiği haberleri gelmektedir.







Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden durumlar ortaya çıktığı müddetçe Suriye'nin neresinden gelirse gelsin, ister DAİŞ'ten gelsin ister YPG-PYD gibi örgütlerden gelsin, Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanır, angajman kurallarını uygular. Biz müttefiklerimizle, dost ülkelerle her konuyu müzakere ederiz, istişare ederiz ama Türkiye'nin ulusal güvenliği asla bir müzakere ve pazarlık konusu değildir.







SURİYELİ VE IRAKLI MÜLTECİLER







Türkiye açık kapı politikasını devam ettirmektedir. 2.7 milyonu aşan mülteciler kamplarda, şehirlerimizde kalıyor. Sıfır noktasında kalan Suriyeliler var. Şunun altını da tekrar çizmek isteriz ki 'Suriye mültecilerine kapılarını aç' ya da 'mülteci akımını engelle' diyen ülkeler, Suriye'de hava bombardımanlarını, Esed rejiminin karadan yaptığı saldırıları durduramadıkları müddetçe, bu mülteci krizinin daha da derinleşeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.







TERÖRLE MÜCADELE







Çözüm sürecini kimin sabote ettiği terörü ve şiddeti azdıran taraf bellidir. PKK terör örgütü silah bırakmayacağını açık şekilde ortaya koymuştur. Türkiye vatandaşlarını korumak için operasyonlara devam etmektedir. 17 Şubat Ankara saldırısı terörün çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Teröristin taziyesine katılanlar kendi alçak hain yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü romantize etmek kabul edilemez.







CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'ÜN TAHLİYELERİ







Bu karar beraat kararı değil tahliye kararı. Dava devam ediyor. Dünyanın başka ülkelerinde de bu tür casusluk davaları yapıldı yapılıyor. WikiLeaks hadisesi olduğunda ne tür tedbirlerin alındığını gördük. Assange hala sığınmış vaziyette bulunmaktadır. Snowden'ın Rusya'da bir yerde gizlendiğini biliyoruz. Dava devam edecek biz de yakından takip edeceğiz.







SURİYE'YE KARA OPERASYONU İDDİASI







Suriye'ye kara operasyonu konusunda hazırlığımız söz konusu değil. Ulusal koalisyonla ilgili hareket edeceğimiz yönünde açıklamalar yaptık.







ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISI







17 Şubat saldırısıyla ilgili müfettiş görevlendirildi.







CUMHURBAŞKANLIĞI KAMPÜSÜ İÇİNDE YENİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI MI?







Spesifik olarak yeni güvenlik tedbirleri gündeme gelmedi. Terör küresel bir sorun mücadelede küresel işbirliği gerekiyor. Hangi ülke olursa olsun terör saldırıları bize ulaşmaz diyemez. Geçtiğimiz kasım ayında Paris'in göbeğinde terör saldırıları oldu Amerika'da oldu. Terörle mücadelede bölgesel ve küresel işbirliği çok büyük önem arz ediyor.'