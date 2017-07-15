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İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Erol Parlak'tan

İBRAHİM KALIN, YAVUZ BİNGÖL VE EROL PARLAK'TAN "MEMET'E AĞIT"

İbrahim Kalın'ın Yavuz Bingöl ve Erol Parlak ile birlikte 15 Temmuz şehitleri için seslendirdiği türkünün tam hali yayınlandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl Ve Erol Parlak'tan "Memet'e Ağıt"(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erol Parlak ve Yavuz Bingöl ile birlikte şehitler anısına, söz ve müziği Erol Parlak'a ait olan "Memet'e Ağıt" türküsünü seslendirdi.

Türkünün sözleri :

MEMET'E AĞITKara haber tez ulaştıOcağıma (ciğerime) ateş düştüYitirdim (del'oldum) aklım dolaştıUyan Memedim uyan

Uyan anacığım (babacığım) uyanSeni verdim eceleDayan yüreğim dayan(Mekanın cennet olsun)Git canım güle güle

Acın yürekler dağladıAnan baban kan ağladıSevdiğin kara bağladıUyan Memedim uyanUyan Sevdiğim (babacığım) uyanSeni verdim eceleDayan yüreğim dayan(Mekanın cennet olsun)Git canım güle güle

Uyu evladım uyuYürek nasıl yanmasınSana kasteden zalimİki cihan onmasın

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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