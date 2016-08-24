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ibrahim kalın cerablus operasyonunun amacını açıkladı

İBRAHİM KALIN CERABLUS OPERASYONUNUN AMACINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cerablus'a yapılan Fırat Kalkanı harekatının amacını twitter hesabından açıkladı.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 16:30
Puan Ver : İbrahim Kalın Cerablus Operasyonunun Amacını Açıkladı(0/10)


Sınır güvenliğinin önemine değinen Kalın, "Türkiye'nin sınır güvenliğinin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımlar atılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.








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