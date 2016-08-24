İBRAHİM KALIN CERABLUS OPERASYONUNUN AMACINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cerablus'a yapılan Fırat Kalkanı harekatının amacını twitter hesabından açıkladı.
Sınır güvenliğinin önemine değinen Kalın, "Türkiye'nin sınır güvenliğinin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımlar atılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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