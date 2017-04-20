İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi sürüyor. Polisin ilk tespitlerine göre; Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı ancak inceleme derinleştirilecek. İbrahim Erkal'ın soruşturmasını cinayet masası devraldı.



Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi sürüyor. İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında beyin kanaması geçiren Erkal'la ilgili soruşturma dosyasını, İstanbul Cinayet Masası devraldı. Polisin ilk tespitlerine göre; Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı ancak inceleme derinleştirilecek.







kaynak:milliyet