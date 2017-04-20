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ibrahim erkal'ın soruşturmasında cinayet masası devreye girdi!

İBRAHİM ERKAL'IN SORUŞTURMASINDA CİNAYET MASASI DEVREYE GİRDİ!

İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi sürüyor. Polisin ilk tespitlerine göre; Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı ancak inceleme derinleştirilecek. İbrahim Erkal'ın soruşturmasını cinayet masası devraldı.

Tarih : 20 Nisan 2017, 10:20
Puan Ver : İbrahim Erkal'ın Soruşturmasında Cinayet Masası Devreye Girdi!(6/10)6


Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi sürüyor. İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında beyin kanaması geçiren Erkal'la ilgili soruşturma dosyasını, İstanbul Cinayet Masası devraldı. Polisin ilk tespitlerine göre; Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı ancak inceleme derinleştirilecek.



 



kaynak:milliyet








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