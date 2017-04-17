İBRAHİM ERKAL'IN SON DURUMUNU KARDEŞİ AÇIKLADI
Türkücü İbrahim Erkal (50) geçen hafta evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda olan İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla kardeşinden açıklama geldi
12 Nisan Salı gününden beri Liv Hospital'de yoğun bakımda olan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.
Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal'ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.
kaynak:milliyet
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