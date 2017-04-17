

12 Nisan Salı gününden beri Liv Hospital'de yoğun bakımda olan İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.







Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal'ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.







kaynak:milliyet