İBRAHİM ERKAL'IN SON DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ
Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduğunu söyledi.
Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:
"Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."
Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.
kaynak:türkiyegazetesi
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