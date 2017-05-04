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ibrahim erkal'ın son durumu ile ilgili bilgi verildi

İBRAHİM ERKAL'IN SON DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 17:12
Puan Ver : İbrahim Erkal'ın Son Durumu İle İlgili Bilgi Verildi(6/10)6


Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma  Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler  olduğunu söyledi.

 

Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran  Sağlam, şunları kaydetti:

 

"Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme  görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum  desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal  destek tedavisine devam ediliyor."

 

Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin  yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye  Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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