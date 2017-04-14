10 gün önce üçüncü çocuğuna baba olan İbrahim Erkal'ın bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmıyan eşi Filiz Akgün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



10 gün önce üçüncü çocuğuna baba olan İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün de bir an olsun yoğun bakımın kapısından ayrılmıyor. Sabah'ın haberine göre dün fenalaşarak baygınlık geçiren Filiz Akgün başka bir odada tedavi altına alındı. Akgün, verilen serumun ardından toparlanınca yeni doğan bebeğinin yanına gitti.







kaynak:sabah