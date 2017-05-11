

Ziyaret sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Akdağ, "İbrahim Kardeşim, benim hemşerim, Erzurumlu. Uzun zamandır tanıştığımız, görüştüğümüz bir kardeşimiz, değerli bir sanatçımız. Ben kendisini ve aileyi ziyarete geldim. Başından beri meseleyi takip ediyorum. İlk yattığı hastaneden bu tarafa naklediği andan itibaren. Biliyorsunuz hastane yönetimi, uzmanların oluşturduğu raporlar beyin ölümü olduğunu açıkladılar. Beyin ölümünün geri dönüşü yok. Ailenin de isteğiyle tıbbi destek devam ettiriliyor. Bu şekilde bekliyoruz biz de" dedi.



Bakan Akdağ, "O hususta da hastanenin, uzmanların söylediklerine kulak asmak lazım. Her ne kadar ben kendi hekimsem de yine bu konuda uzmanlarına kulak vermek lazım. Türkiye'de beyin ölümüne karar verilmesi için biz oldukça muhafazakar bir protokol seçmiş durumdayız. Bundan epeyce bir müddet önce bilim insanlarımızı topladık, onlar bir beyin ölümü karar verme protokolü oluşturdular.