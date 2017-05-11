Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

ibrahim erkal'ın ailesinden zor karar

İBRAHİM ERKAL'IN AİLESİNDEN ZOR KARAR

Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın 2 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı. Ailenin fişin çekilmesini istemediği, bu nedenle tıbbi desteğin devam ettiği öğrenildi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:58
Puan Ver : İbrahim Erkal'ın Ailesinden Zor Karar(5/10)4



DHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettirilen şarkıcı İbrahim Erkal'ın ailesini ziyaret etti.




Ziyaret sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Akdağ, "İbrahim Kardeşim, benim hemşerim, Erzurumlu. Uzun zamandır tanıştığımız, görüştüğümüz bir kardeşimiz, değerli bir sanatçımız. Ben kendisini ve aileyi ziyarete geldim. Başından beri meseleyi takip ediyorum. İlk yattığı hastaneden bu tarafa naklediği andan itibaren. Biliyorsunuz hastane yönetimi, uzmanların oluşturduğu raporlar beyin ölümü olduğunu açıkladılar. Beyin ölümünün geri dönüşü yok. Ailenin de isteğiyle tıbbi destek devam ettiriliyor. Bu şekilde bekliyoruz biz de" dedi.




Bakan Akdağ, "O hususta da hastanenin, uzmanların söylediklerine kulak asmak lazım. Her ne kadar ben kendi hekimsem de yine bu konuda uzmanlarına kulak vermek lazım. Türkiye'de beyin ölümüne karar verilmesi için biz oldukça muhafazakar bir protokol seçmiş durumdayız. Bundan epeyce bir müddet önce bilim insanlarımızı topladık, onlar bir beyin ölümü karar verme protokolü oluşturdular.




 Bazı ülkelerde daha az sayıda hekimle, daha az sayıda karar verme parametresiyle, aracıyla beyin ölümüne karar verilebiliyor. Biz Türkiye'de bu hususta muhafazakarız. Üç hekim, muayeneler dışında, birbirini destekleyen birtakım tıbbi testler... Bunlar olmadan beyin ölümüne karar verilmiyor. Aynı şekilde buradaki ekip de İbrahim kardeşimiz için kararı bu şekilde vermiş durumda. Cenab-ı Hak hem kendisine hem tüm sevenlerine kolaylıklar versin" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk












Etiketler: İbrahim  Erkal  In  Ailesinden  Zor  Karar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER