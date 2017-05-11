İBRAHİM ERKAL'IN AİLESİNDEN ZOR KARAR
Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın 2 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı. Ailenin fişin çekilmesini istemediği, bu nedenle tıbbi desteğin devam ettiği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettirilen şarkıcı İbrahim Erkal'ın ailesini ziyaret etti.
Ziyaret sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Akdağ, "İbrahim Kardeşim, benim hemşerim, Erzurumlu. Uzun zamandır tanıştığımız, görüştüğümüz bir kardeşimiz, değerli bir sanatçımız. Ben kendisini ve aileyi ziyarete geldim. Başından beri meseleyi takip ediyorum. İlk yattığı hastaneden bu tarafa naklediği andan itibaren. Biliyorsunuz hastane yönetimi, uzmanların oluşturduğu raporlar beyin ölümü olduğunu açıkladılar. Beyin ölümünün geri dönüşü yok. Ailenin de isteğiyle tıbbi destek devam ettiriliyor. Bu şekilde bekliyoruz biz de" dedi.
Bakan Akdağ, "O hususta da hastanenin, uzmanların söylediklerine kulak asmak lazım. Her ne kadar ben kendi hekimsem de yine bu konuda uzmanlarına kulak vermek lazım. Türkiye'de beyin ölümüne karar verilmesi için biz oldukça muhafazakar bir protokol seçmiş durumdayız. Bundan epeyce bir müddet önce bilim insanlarımızı topladık, onlar bir beyin ölümü karar verme protokolü oluşturdular.
Bazı ülkelerde daha az sayıda hekimle, daha az sayıda karar verme parametresiyle, aracıyla beyin ölümüne karar verilebiliyor. Biz Türkiye'de bu hususta muhafazakarız. Üç hekim, muayeneler dışında, birbirini destekleyen birtakım tıbbi testler... Bunlar olmadan beyin ölümüne karar verilmiyor. Aynı şekilde buradaki ekip de İbrahim kardeşimiz için kararı bu şekilde vermiş durumda. Cenab-ı Hak hem kendisine hem tüm sevenlerine kolaylıklar versin" diye konuştu.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar