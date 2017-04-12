Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ibrahim erkal'dan kötü haber!

İBRAHİM ERKAL'DAN KÖTÜ HABER!

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, yoğun bakıma kaldırıldı. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın durumu ciddiyetini korurken olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. İşte İbrahim Erkal ile ilgili haberin detayı...

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:02
Puan Ver : İbrahim Erkal'dan Kötü Haber!(5/10)3


Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı.



Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.



İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.



 



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: İbrahim  Erkal  Dan  Kötü  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER