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ibrahim erkal'dan çengelli iğne açıklaması!

İBRAHİM ERKAL'DAN ÇENGELLİ İĞNE AÇIKLAMASI!

İbrahim Erkal, katıldığı iftar programında taktığı çengelli iğne ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Erkal, "Farklı bir tarz olduğu için ilgi çekmesi normal, ben seçtim" dedi.

Tarih : 21 Haziran 2016, 09:57
Puan Ver : İbrahim Erkal'dan Çengelli İğne Açıklaması!(8/10)8


Arabest - fantezi müziğine bir dönem damgasını vuran İbrahim Erkal, katıldığı iftar programında taktığı çengelli iğne ile tüm dikkatleri üzerine çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde ünlü isimlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara katılanlar arasında Erzurumlu türkücü İbrahim Erkal da vardı.

Erkal'ın yakasına kravat yerine çengelli iğne takması dikkat çekti. Ünlü şarkıcının bu aksesuarı sosyal medyada çok konuşuldu.



Sosyal medyada İbrahim Erkal'ın çengellli iğne tercihi günün en çok konuşulan konu başlıklarından biri olurken, İbrahim Erkal bu tarzıyla ilgili Posta.com.tr'ye konuştu. Erkal, "Yaka iğnesini aksesuar olarak kendim taktım. Yakıştırdığım için taktım. Kıyafet kombinini ben seçtim. Farklı bir tarz olduğu için ilgi çekmesi normal. İnsanlar kıyafetlerinde farklı aksesuarlar kullanıyor. Ben de böyle bir aksesuarı tercih ettim" dedi.








Etiketler: İbrahim  Erkal  Dan  Çengelli  İğne  Açıklaması    haber

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