

"CENAZEDE SANATÇILARDAN KİMSE YOK"







İbrahim Erkal'ın cenazesine katılan şarkıcı Arif Susam, sanat dünyasına vefasızlık gerekçesiyle tepki gösterdi. Susam, "Cenazede sanatçılardan kimse yok. Böyle bir günde hatırlamayacaklarsa ne zaman hatırlayacaklar" ifadelerini kullandı.







CAMİ AVLUSU DOLUP TAŞTI







Ünlü sanatçı Erkal için Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Usta sanatçının cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde cami avlusuna getirildi. Cenaze namazı öncesi caminin avlusu dolup taşarken, Erkal'ın kardeşleri Abdullah ve Erdal Erkal ile eşi Filiz Akgün'ün amcası Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün taziyeleri kabul etti. Erkal'ın eşi Filiz Akgün'ün acısı kameralara yansıdı. Oğluyla birlikte bir bankta oturarak taziyeleri kabul eden Akgün'ün bir hayli üzgün olduğu görüldü.







50 yaşında hayata veda eden şarkıcının cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.







kaynak:milliyet