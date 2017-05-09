

Evinin otoparkında yerde baygın halde bulunan sanatçı İbrahim Erkal, önce Ulus'ta bir özel hastaneye ardından ailesinin talebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.



BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ



Sanatçının tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat edildi. Medyaya yansıyan bu haberi, sanatçının yakınlarına sorduk. İbrahim Erkal'ın yapımcısı olan Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı'nın bildirdiğine göre İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçeklişti. Sanatçı için ilk 72 saat kritik öneme sahip.