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ıbm'nin yeni optik sürücüsü, flash'tan 50 kat hızlı

IBM'NİN YENİ OPTİK SÜRÜCÜSÜ, FLASH'TAN 50 KAT HIZLI

IBM'in yeni optik belleği, Flash belleklerden 50 kat hızlı ve uygun sayılabilecek fiyatıyla da, bilgisayar dünyasına yeni bir soluk getirebilir.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 10:14
Puan Ver : Ibm'nin Yeni Optik Sürücüsü, Flash'tan 50 Kat Hızlı(6/10)4


IBM'in yeni optik belleği, Flash belleklerden 50 kat hızlı ve uygun sayılabilecek fiyatıyla da, bilgisayar dünyasına yeni bir soluk getirebilir.



Takdir edersiniz ki Flash bellekler son derece makul fiyatlarına karşılık, bilgisayar dünyası için yavaş kalıyorlar. Yeni nesil RAM'ler ise çok hızlı ve güçlüler, lakin gereğinden fazla pahalılar. IBM, “güce dengeyi getirecek” hamleyi yapmakta kararlı adımlar atıyor. Amerikalı teknoloji devi oyunu kökten değiştiriyor.



Yeni teknoloji PCM olarak tanımlandırılmış. PCM ismi Phase Change Memory yani Faz Değişimli Belleğin baş harflerinden oluşuyor. Aslında, teknolojinin temelinde optik disklerde gördüğümüz kristalimsi yapı var. Ancak akılcı IBM mühendisleri, veri başına 3 bitlik bir işleme teknoloji kullanarak, kapasiteyi ve erişim hızını azami düzeye taşıyor. Bu da uygun maliyetli ve Flash belleklerden, teoride 50 kat hızlı donanımları mümkün kılıyor.



PCM'nin yoğunluğu, klasik optik sürücülerden düşük. Kristalimsi yapılar, düşük hızda “0”, yüksek hızda “1” yapısında çalışırken, söz konusu bellek, üçüncü değeri gözler önüne seriyor.



İşin ilginçleştiği nokta burası; evet hala bilgisayarlarımızdaki belleklerden nispeten yavaşlar ancak düşük yoğunluk, bozulmayı engellediği için PCM, söz konusu RAM'lerin en yüksek saklama kapasitesine çok daha uygun maliyetle erişiyor. IBM'nin beyin takımından Dr. Haris Pozidis, “Flash belleklere yakın bir maliyetle DRAM'lere yakın bir performans ve saklama alanı sağlıyoruz. Standart Flash bellekler veriye 70 mikrosaniyede erişirken, PCM'de bu değer 1 mikrosaniyeden az. Kısa süre içinde, PCM'in, DRAM ve Flash'ın yerini alacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.



Amerikalı şirket, PCM belleklerin ne zaman satışa sunulacağını açıklamasa da, projenin hemen hemen tamamlandığını saklamıyor.



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