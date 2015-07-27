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ıbm'in süper bilgisayarı karakter analizine başladı

IBM'İN SÜPER BİLGİSAYARI KARAKTER ANALİZİNE BAŞLADI

IBM'in Quantum süper bilgisayarı Watson, yayına giren yeni bir web sitesi aracılığıyla, el yazısı üzerinden karakter analizi yapmaya başladı.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:38
Puan Ver : Ibm'in Süper Bilgisayarı Karakter Analizine Başladı(7/10)5


IBM'in Quantum süper bilgisayarı Watson, yayına giren yeni bir web sitesi aracılığıyla, el yazısı üzerinden karakter analizi yapmaya başladı.



IBM'in süper bilgisayarı Watson, İngilizce veya İspanyolca yazılmış, en az 100 kelimelik bir el yazısı metnini analiz ederek kullanıcıların karakteri hakkında bilgi veriyor. Bu analizler sonucunda Watson kullanıcılar hakkında sosyal, içe kapanık, duygusal, girişken, utangaç, sinirli gibi yorumlar yapıyor.



IBM; Watson'n tahminlerinin %100 doğru olmayacağının altını çiziyor ancak bir süper bilgisayar tarafından analiz edilmek isteyenler şimdiden Watson'u 100 kelimelik el yazısı metinleriyle beslemeye başladılar. Elbette tüm bu analizler, Watson için mili saniyelik operasyonlardan daha fazla yük getirmiyor.



IBM, Watson'u “yapay zekaya” sahip bir süper bilgisayar olarak lanse ediyor hatta Watson'un reklamını yapmak için onu ABD'deki ünlü yarışma programlarına çıkarıp TV'de şov yaptırıyor. Yeni açılan el yazısından karakter analizi sayfası da, Watson'un reklam kampanyalarından biri…



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