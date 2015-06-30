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ıbm'den ınstagram'a!

IBM'DEN INSTAGRAM'A!

IBM'deki 10 yıllık çalışmasının ardından Instagram yüzünden işini bıraktı.

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:26
Puan Ver : Ibm'den Instagram'a!(8/10)6


IBM'deki 10 yıllık çalışmasının ardından Instagram yüzünden işini bıraktı.



Eelco Roos, IBM'in BT bölümünde 10 yıl boyunca çalıştı ancak emeğini Instagram yüzünden ortada bıraktı.



10 yıldır IBM'in BT bölümünde çalışan Eelco Roos, Instagram hesabı nedeniyle işini bıraktı. Şirkette çalışırken çoğu insan gibi popüler fotoğraf paylaşım platformu ile ilgilenen Roos'un bu hobisi, Instagram'da ilgi çekmeye başlayınca takipçileri de yavaş yavaş artmaya başladı.



400.000 sınırını da aşan takipçi sayısını gören Eelco Roos, IBM'deki 10 yılık işini hiç düşünmeden bıraktı. Zira popüler fotoğraf paylaşım platformunda büyük markalar fotoğrafları için Roos'a sponsor olmaya başlayınca, artık Instagram'ı hobi olmaktan çıkarıp kendi işi olarak benimsedi.



Bu şekilde çoğu kişinin başarılı fotoğraf paylaşım platformu üzerinden sponsorlar aracılığıyla iyi paralar kazanarak, bunu meslek haline getirdiklerini biliyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?



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