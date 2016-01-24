O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ıbm, video servisi ustream'ı satın alıyor

IBM, VİDEO SERVİSİ USTREAM'I SATIN ALIYOR

Youtube ve Twitch trenini kaçıran IBM, video piyasasında söz sahibi olabilmek için ABD'nin en eski stream servislerinden birini satın almak istiyor.

Tarih : 24 Ocak 2016, 12:33
Puan Ver : Ibm, Video Servisi Ustream'ı Satın Alıyor(7/10)6


UStream servisini satın almak için 130 milyon dolar teklif yapan IBM şimdilik cevap almış değil.



UStream, Twitch gibi, canlı video yayını yapmayı sağlayan popüler bir servis. Ancak YouTube ve Twitch ile rekabette geride kalan UStream, son birkaç yıl içinde büyük oranda kullanıcı kaybetti.



IBM ise UStream sayesinde kendi Bluemix bulut servisini video yayını ile birleştirmeyi umut ediyor. UStream'in rakibi Twitch ise 2014 yılında 970 milyon dolara Amazon'a satılmıştı.  IBM'in UStream'i özellikle iş dünyasına yönelik video stream servisleri için şekillendirmek istediği düşünülüyor.



 



 



Microsoft Lumia Phone X istenmeden sızdı!








Etiketler: Ibm  Video  Servisi  Ustream  I  Satın  Alıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER