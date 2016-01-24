Youtube ve Twitch trenini kaçıran IBM, video piyasasında söz sahibi olabilmek için ABD'nin en eski stream servislerinden birini satın almak istiyor.



UStream servisini satın almak için 130 milyon dolar teklif yapan IBM şimdilik cevap almış değil.



UStream, Twitch gibi, canlı video yayını yapmayı sağlayan popüler bir servis. Ancak YouTube ve Twitch ile rekabette geride kalan UStream, son birkaç yıl içinde büyük oranda kullanıcı kaybetti.



IBM ise UStream sayesinde kendi Bluemix bulut servisini video yayını ile birleştirmeyi umut ediyor. UStream'in rakibi Twitch ise 2014 yılında 970 milyon dolara Amazon'a satılmıştı. IBM'in UStream'i özellikle iş dünyasına yönelik video stream servisleri için şekillendirmek istediği düşünülüyor.











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