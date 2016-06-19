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ıbm uçaklardaki türbülans sorununu çözecek

IBM UÇAKLARDAKİ TÜRBÜLANS SORUNUNU ÇÖZECEK

IBM, uçaklarda kablosuz internet bağlantısı hizmeti sunan Gogo ile işbirliği yaparak uçakların türbülansa girmesini engelleyecek yeni bir çözüm geliştiriyor.

Tarih : 19 Haziran 2016, 09:51
Puan Ver : Ibm Uçaklardaki Türbülans Sorununu Çözecek(9/10)6


IBM'ın daha önce 2 milyar dolar ödeyerek satın aldığı hava durumu ölçüm ve tahmin servisi The Weather'ın belirlediği sıcak hava dalgaları ve hava boşlukları, Gogo servisi üzerinden uçakların pilotlarına iletilecek, böylece uçaklar daha kalkış yapmadan önlerindeki hava boşluklarını görüp, rotalarını ona göre hazırlayabilecekler. IBM'in süper bilgisayar servisi Watson tarafından hızla işlenebilen The Weather dataları sayesinde, hava analizleri kısa sürede elde edilebiliyor.



Pilotlar Gogo'nun internet bağlantısı üzerinden rotalarını Watson servisine gönderdiklerinde, rota üzerindeki hava boşlukları tekrar kontrol edilecek ve pilotlara uyarı verilecek. Böylece uçak yolcuları, türbülans riski yaşamadan rahat bir yolculuk yapabilecekler.



Mevcut sistemde, türbülansa giren bir uçak bölgedeki hava alanlarının kontrol kulelerine bildirimde bulunarak diğer uçakların rotalarını değiştirmesini sağlıyordu. Diğer uçaklara haber vermek de kontrol kulesindeki görevlilerin tek tek tüm uçaklara bilgi geçmesi ile mümkün oluyordu. Çok yoğun uçuş rotalarında bu sistem, uçuş kulelerinde ekstra iş yükü anlamına geliyordu.



IBM Weather servisine göre, dünyadaki hava yolları türbülanslar nedeniyle her sene 100 milyon dolar ekstra maliyetler ödemek zorunda kalıyor. Tamir, bakım masrafları kadar yolcuların ve kabin ekibinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar da azımsanamayacak kadar çok.








Etiketler: Ibm  Uçaklardaki  Türbülans  Sorununu  Çözecek    haber

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