İstanbul'da beklenen şiddetli yağış ve fırtına, etkili olmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte beklenen fırtına ve yağış, kuzey bölgelerinden itibaren etkili oluyor.

18:30'DAN SONRA ANADOLU YAKSINA DİKKAT

Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü İstanbul'da, yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağışın 18:30'dan sonra Anadolu yakasında tesirinin artması bekleniyor.

PEK ÇOK NOKTAYI SU BASTI

Bu arada, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, bina girişleri ve iş yerlerine girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, bazı binaların bodrum katlarında da su baskını yaşandı.

27 TEMMUZ'DA AFET YAŞANMIŞTI

27 Temmuz'da İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur bir anda doluya dönüşmüş, özellikle Anadolu yakasında Üsküdar ve çevresinde etkili olan yumruk büyüklüğündeki dolu büyük maddi zarara neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada