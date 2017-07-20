İBB KÜLTÜR A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI!
İBB'nin yan şirketlerinden Kültür A.Ş'de genel müdür Nevzat Kütük, görevden alındı. Kültür A.Ş., Erdoğan'a hakaret eden haberi yayınlayan dergiyi de basmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş'de genel müdür Nevzat Kütük, görevden alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, görevden almayla ilgili herhangi bir gerekçe belirtilmedi.
ERDO-GONE SKANDALI
Geçtiğimiz aylarda İBB'nin bir iştiraki olan Kültür A.Ş'nin aylık yayınlanan dergisinde ERDO-GONE skandalı yaşanmış ve söz konusu dergi kapatılmıştı.
1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nin 27. sayısındaki skandalın ortaya çıkarılmasının ardından dergi yayın hayatına son vermişti.
SEMİH TERZİ'NİN BALDIZI KÜLTÜR AŞ'DE
Bu hafta da darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin kardeşi Ayşegül Albayrak'ın İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü'nün özel kalemi olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
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