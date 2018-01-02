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İBB, Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İhalesini İptal Etti

İBB, KAYNARCA - PENDİK - TUZLA METROSU İHALESİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,6 milyar liralık Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu ihalesini iptal etti.

Tarih : 02 Ocak 2018, 23:10
Puan Ver : İbb, Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İhalesini İptal Etti(8/10)4

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

HAVARAY İHALESİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi, Alarko Holding'e faksla gönderdiği yazıda söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Daha önce, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı projesi de iptal edilmişti.

1.6 MİLYARA YAPACAKTI

Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşme ile "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt etmiş; sözleşme bedeli KDV hariç 1.6 milyar lira olarak duyurulmuştu.

İPTAL İŞLEMİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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