Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alıp yerle bir eden fırtına ve yoğun sağanak hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi detaylı açıklama yaptı.

İKİ SANİYEDE BİR ŞİMŞEK VE YILDIRIM OLAYI YAŞANDI

"Şiddetli yağış esnasında dakikada ortalama 25 şimşek ve yıldırım hadisesi ile yağış boyunca toplam 372 adet şimşek ve yıldırım hadisesi gözlemlenmiştir. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 2 adet yangın olayı meydana geldi. Kağıthanede Odun Deposunda çıkan yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

HAYDARPAŞA'DA BİR KİŞİ YARALANDI

Yine Haydarpaşa garının kulesine vinç devrilmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan bir vatandaş vincin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

PANGALTI'DA DUVAR ÇÖKTÜ, 2 YARALI

Şişli İlçesi Pangaltı semtinde bulunan Ermeni mezarlığının duvarı çökmesi sonucunda 2 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.

İBB SEFERBER OLDU

İBB ekipleri su baskınları ile 6388 personel 1194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipmanla mücadele ediyor.

153-Beyaz Masa ve 110 İtfaiye ye komuta merkezlerine yağışın ilk 5 dakikası içerisinde 250 su baskını ihbarı geldi.

Şiddetli yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana gelmedi. Tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Atatürk Havalimanında inmesi gereken 16 uçak başka meydanlara yönlendirildi.

18 TEMMUZ FIRTINASINDAN DAHA KÖTÜYDÜ

Şiddetli yağışlar o kadar etkiliydi ki 18 Temmuzda meydana gelen su baskınında ki yağış 45 dakkika süresinde yaklaşık 50-60 kg yağış bırakmıştır.

20 DAKİKADA 40 KİLO YAĞIŞ

Bugün yağan yağış 20 dakikada fırtına ve dolu ile birlikte 30-40 kg arasında yağış kaydedildi.

Şehir Hatları vapurları Beylerbeyi ve Beşiktaş iskeleleri bağlantılı seferler hariç tüm seferler yapılıyor" dedi.

Kaynak: haberinburada