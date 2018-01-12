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İBB, Haliç Silueti İçin İmar Düzenlemesi Yaptı

İBB, HALİÇ SİLUETİ İÇİN İMAR DÜZENLEMESİ YAPTI

İBB, Haliç kıyısında kendi arazisine özel olarak yaptığı 10 kat yükseklik içeren imar planlarında düzenlemeye gitti. İnşaatta yükseklik, 10 kattan 6 kata düşürülerek Haliç silueti korunacak.

Tarih : 12 Ocak 2018, 12:00
Puan Ver : İbb, Haliç Silueti İçin İmar Düzenlemesi Yaptı(8/10)4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan ilçe sınırlarında Haliç kıyısında kendi arazisine özel olarak yaptığı 10 kat yükseklik içeren imar planlarında düzenlemeye gitti. Mülkiyeti İBB şirketlerinden İstanbul İmar İnşaat A.Ş.'ne ait yaklaşık 10 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılacak inşaatın yüksekliği, 10 kattan 6 kata düşürülerek, Haliç silueti korunmuş oldu.

4 KAT SINIRI İBB İÇİN 10 KATA ÇIKARILMIŞTI

Eyüp Devlet Hastanesi Eyüp ilçesi Silahtarağa Mahallesi 732 ada 1 parselde 9 bin 672 metrekare yüz ölçümüne sahip ve mülkiyeti İBB'ye bağlı İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi'ne ait arazi, 2017 yılının Haziran ayında yapılan imar planıyla "ticaret+konut ve rekreasyon alanına" alındı. Plan değişikliğiyle bölgede 4 kat olan yükseklik sınırının, İBB için 10 kata çıkarılması tartışmalara yol açtı. Aradan geçen süre içinde Eyüpsultan Belediyesi, İBB'nin yaptığı plan değişikliği ile verilen 10 kat yükseklik değerinin Haliç siluetini bozucu nitelik taşıdığına vurgu yaparak, "Ayrıca söz konusu parsele bölge ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir fonksiyonun verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir." görüşünü savundu.

10 KAT YÜKSEKLİK 6 KATA İNDİRİLDİ

İtirazı değerlendiren İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eyüpsultan Belediyesi'nin itirazı doğrultusunda Haliç siluetine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğinden, 10 kat yükseklik sınırını 6 kata indirdi. CHP grubu yüksekliğin düşürülmesini uygun bulmakla birlikte fonksiyon değişikliği ve yoğunluk artışı ile ilgili plan kararlar değişmediği iddiasıyla karara "hayır" oyu verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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