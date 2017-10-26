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İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AKOM'dan Bildirdi: Tehlike Geçti, Yağmurun Şiddeti Düşüyor!

İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL, AKOM'DAN BİLDİRDİ: TEHLİKE GEÇTİ, YAĞMURUN ŞİDDETİ DÜŞÜYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'daki sağanağa ilişkin, "Tehlike geçti, yağmurun şiddeti düşmeye başladı" açıklamasını yaptı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : İbb Başkanı Mevlüt Uysal, Akom'dan Bildirdi: Tehlike Geçti, Yağmurun Şiddeti Düşüyor!(9/10)5

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) gelerek yağış hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"YAĞIŞ İSTANBUL ÜZERİNDEN GEÇTİ"

Burada gazetecilere açıklama yapan Uysal, İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı verildiğini hatırlatarak yağışın İstanbul üzerinden geçtiğini belirtti.

"4 KÖYDE 23 EVİ SU BASTI"

Çatalca'da bulunan 4 köyde 23 evi su bastığını ve zarar oluştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

Orada da önemli bir hasar yok. Vatandaşlarımız o konuda sıkıntı yaşamadı. Birkaç yerde mahsur kalma ihbarı gelmesine rağmen gidildiği zaman vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla kurtuldukları bilgisini aldık. Çatalca'da Aydınlık, Yalı, Karacaköy ve Karamandere'de dere taşkınlarımız var. Yollarda, köprülerde geçişler tehlikeli olduğu için zabıtamız ve jandarmamız oraları trafiğe kapatarak tedbir aldı. Şu anda Çatalca'da yağmur miktarı 127 kilograma çıktı. Ancak yağış devam etse belki taşkınlar artabilirdi.

"YAĞMURUN ŞİDDETİ DÜŞMEYE BAŞLADI"

Yağmurun şiddeti düşmeye başladı. Şu anda merkez ve Anadolu Yakası tarafına doğru geçiyor. Merkezde şu anda yağış miktarı 30 kilogram civarında. Gece çok fazla şiddetlenmesi beklenmiyor, 45-50 kilogram civarında olması bekleniyor.

"VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUN"

Uysal, 42 noktada 627 araçla bin 244 personelin gece boyunca nöbette olacağını vurgulayarak, "İstanbullular, vatandaşlarımız rahat olsunlar." dedi.

"HASAR GÖRENLERE YARDIM EDİLECEK"

Sıkıntı yaşanması halinde ekiplerin müdahale edeceğini açıklayan Uysal, evleri taşkından zarar gören vatandaşlara, gerekli tespitler yapıldıktan sonra yardım yapılacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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