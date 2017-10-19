İBADİ'DEN KERKÜK'Ü TEMİZLEME TALİMATI: SİLAHLI GRUPLAR KENTİ TERK ETSİN!
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kontrolünü eline aldığı Kerkük'te temizliğe başladı.
"FİTNE VE NEFRET YARATANLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
İbadi, Kerkük'te "manipülasyon içerikli görüntüler yayıp halk arasında fitne ve nefret yaratmak isteyen kişilerin peşini bırakmayacaklarını" ifade etti.
"SİLAHLI GRUPLAR KENTİ TERK ETSİN"
Kent merkezinde güvenliği yerel polis ve onlara destek veren terörle mücadele güçlerinin sağladığını kaydeden İbadi, bunun haricindeki silahlı grupların kentteki varlığına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
"GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI POLİSİN SORUMLULUĞUNDA"
İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması, tüm etnik ve dini unsurların evleri ve mülklerinin korunmasının söz konusu güçlerin sorumluluğunda olduğunu aktardı.
"POLİSLER KÜRT BÖLGELERİNDE DEVRİYE GEZİYOR"
Öte yandan Kerkük'te Güvenliği Sağlama Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ortak Operasyonlar ile Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Kerkük Polis Müdürü, kentteki Kürt bölgelerinde devriye gezerek vatandaşlara güvence veriyor." denildi.
HAŞDİ ŞABİ'NİN YAĞMA YAPTIĞI HABERLERİ VAR
Kerkük'te Haşdi Şabi'ye bağlı bazı milis grupların Kürt yetkili ve sivillerin evlerine saldırıp yağma eyleminde bulunduğu iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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