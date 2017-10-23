İBADİ'DEN HAŞDİ ŞABİ ÇEKİLSİN DİYEN TİLLERSON'A AĞIR CEVAP: KARIŞMA!
Irak Başbakanı İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Haşdi Şabi hakkındaki sözlerine sert çıktı. İbadi, "Hiç kimse Irak konusuna müdahale etme hakkına sahip değil" dedi.
Irak Başbakanı İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Haşdi Şabi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.
"IRAK'A MÜDAHALE HAKKINA SAHİP DEĞİL"
Tillerson'un "Haşdi Şabi çekilsin" sözlerine cevap veren İbadi, "Hiç kimse Irak konusuna müdahale etme hakkına sahip değil" dedi. İbadi'nin açıklaması, Tillerson'un Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Irak'ın DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye yardım eden İran ve diğer ülkelerin savaşın sonuna yaklaşıldığı için Irak'tan ayrılmaları gerektiğini söylemesinden sonra geldi.
HAŞDİ ŞABİ'NİN 100 BİNDEN FAZLA SAVAŞÇISI VAR
Haşdi Şabi örgütü, Irak devletinin desteği altında ve Şii Müslümanlardan oluşuyor. Iraklı yetkililerin, Kürt Yezidiler ve Hristiyan birimlerin yanı sıra 25 bin ile 30 bin arasında sünni kabile savaşçılarından oluştuğunu bildirdiği bu örgütün 100 binden fazla savaşçısının olduğu belirtildi.
DEAŞ'A KARŞI ÖNEMLİ ROL OYNADI
Örgüt, DAEŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ta başlattığı savaştan beri, başkent Bağdat'ın kuzeyi, kuzeybatısı ve güneyinde DEAŞ'ın elinde bulunan bölgelerin kurtuluşunda önemli bir rol oynamıştır.
Kaynak: haberinburada
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