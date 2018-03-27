Reına Saldırısı Davasında 2 Tutuklu Sanık Tahliye Edildi
İbadi'den Çok Sert Sincar Mesajı: Müsamaha Etmeyeceğiz!
Milli Takımdan Tatsız Prova
Filistinlilerin Baş Belası Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı
Mehmetçik Arazide Terörist Avında!
Operasyon Başladı, Drone'lar Havalandı! Cepheden En Sıcak Görüntüler
Aybüke Öğretmenin İntikamı Alındı!
Pkk'ya Katılmak Üzereyken Yakalanan Alman Vatandaşı Tutuklandı
Son Dakika! Abd'den Şaşırtan Sincar Açıklaması: Pkk'nın Çekildiğini Görmek İstiyoruz!
Emniyet Müdürü Gözaltında! Gerekçe: İnsan Kaçakçılığı
Çiftlik Bank'ın Ürünleri Satışa Çıktı! Gelen Para Mağdurlara Verilecek
Hizbullah Liderinden Flaş İddia: Suudiler Esad'a Para Teklif Etti
İranlı Turistler, Otelde Yer Bulamayınca Öğretmenevi Müdürünün Makam Odasında Kaldı
Abd Ve Avrupa'nın Sırt Döndüğü Putin'e Erdoğan'dan Kritik Telefon!
Vergide Yeni Dönem Başlıyor, Fiş Kesmeyene Ceza Var
Milliler Karadağ Karşısında! 11'ler Belli Oldu
Çocuk Programlarında Reklamlara Sınırlama! Kırmızıya Takılan Yandı
Kalabalığın Ucu Bucağı Görünmedi! Bir Şehir Şehidini Böyle Uğurladı
Afrin'de Terör Örgütünün Bombalı Tuzakları Can Aldı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti
Trump-Macron Görüşmesinde Türkiye Detayı

İBADİ'DEN ÇOK SERT SİNCAR MESAJI: MÜSAMAHA ETMEYECEĞİZ!


İbadi'den çok sert Sincar mesajı: Müsamaha etmeyeceğiz!
Tarih : 27 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : İbadi'den Çok Sert Sincar Mesajı: Müsamaha Etmeyeceğiz!(9/10)5

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'a bağlı Sincar ilçesine güvenliğin sağlanması için takviye askeri güç gönderdiklerini ve ilçede ülke bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın çekildiği duyurulan Sincar'da güvenliği sağladıklarını ve bunun için Suriye sınırına kadar takviye askeri güç gönderdiklerini ifade etti.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ"

İbadi, "Orada (Sincar'da) ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz." şeklinde konuştu.

YILDIRIM: IRAK'IN SINIR EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ

Başbakan Binalı Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen İbadi, " Türkiye Başbakanı, Irak'ın sınır ve egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti." dedi.

Irak'ta yabancı güç bulunmasına ilişkin soru üzerine İbadi, "Karada hiç bir yabancı askeri güç bulunmuyor. Irak'ta bulunan yabancı askeri üslerin denetimi de bizim güvenlik güçlerimizin elinde bulunuyor. Güçlerimizin eğitimi ve lojistik destek için yabancı güçlere ihtiyacımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İbadi  Den  Çok  Sert  Sincar  Mesajı  Müsamaha  Etmeyeceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER