Gheorghe Hagi, Fiorentina'da oynama şansı bulamayan oğlu Ianis Hagi'yi kendi çalıştırdığı FC Viitorul takımına transfer etti.

Ianis Hagi, Viitorul Constanta Teknik Direktörü ve babası Gheorghe Hagi ile birlikte ülkesi Romanya'ya geri döndü. FC Viitorul takımının teknik direktörü Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'yi resmen kendi takımına transfer etti.

HAGI, OĞLUNUN KARİYERİNDEN 1 BUÇUK YILIN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

19 yaşındaki Hagi, 2016 yılında 2 milyon euroya Viitorul'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Fiorentina'nın İanis'i hiç oynatmadığını ve oğlunun kariyerinde 1.5 yılın kaybolduğunu söylemişti.

İSMİ GALATASARAY İLE DE ANILIYORDU

Gheorghe Hagi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Oğlum bir yere gitmeyecek. Fiorentina ile anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ianis Hagi'nin ismi, bir dönem transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu.

Kaynak: haberinburada