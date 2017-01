Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesiyle ilgili, "Trump göreve gelince yeni dosya gönderdik. Başkan Trump'ın konuşmalarına bakınca olumlu kanaatimiz güçlendi. Biz gerekirse ABD'ye bir kez daha gidip yeni Adalet Bakanı'na bu konuda Türkiye'nin beklentilerini ve hassasiyetlerini iletmek için fırsat buluruz diye düşünüyoruz" dedi. Bozdağ, Yunanistan'ın darbecileri iade etmemesine ilişkin olarak da "İki ülkenin ilişkilerine zarar verecek bir karar" mesajını verdi.







Kanal 24'e konuşan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:







"YUNANİSTAN DARBECİLERİN YARGILANMASINI ÖNLEMİŞTİR"



İade talebimizi bir kez daha Yunan makamlarına ilettik. Yeniden değerlendirme yapmalarını talep ediyoruz. Türkiye'nin arzu ettiği istikamette bir karar vermelerinin son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Basına yansıyan açıklamalara baktığımızda netice almamız gerekiyordu. Maalesef Yunanistan, Türkiye'nin iade taleplerine bugüne kadar pozitif bir yaklaşım içerisinde bulunmadı. Söylem düzeyinde iyi ancak icraata gelince maalesef pozitif davranmadılar. Yunanistan'a ilettiğimiz dosyada her şey var. şu anda bunlarla ilgili bir iddia var; aslında suçüstü hali sözkonusu. Suç belli, yaptıkları da bellir. Bir darbe teşebbüsüne katılıyorlar. darbe başarısız olunca Yunanistan'a kaçıyorlar ve yakalanıyorlar. Burada şehit olan bütün vatandaşlarımızın kanında bunların elinde var. Bunların arasında sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmeye giden ekiple telefon görüşmeleri var. Yunanistan mahkemesinin verdiği karar, böylesine büyük bir suçu işleyen kişilerin yargılanmalarını ve ceza almalarını engellemiştir.







"DHKP-C MİLİTANLARI YUNANİSTAN'DA EĞİTİM GÖRÜYOR"



Yunanistan darbelere fatura ödemiş bir devlet. Bizi çok iyi anlamaları lazımdı. Siz darbecilerin yargılanmasının önlerini kesip, sonra da bize "Yargı bağımsız" diyerek kurtulamazsınız. Sayın Genelkurmay Başkanlığımızın yaptığı açıklamaya bakmakta fayda var. Orada denetim faaliyeti çerçevesinde Kardak'a çıkmışlardır. Yorum yoluyla insanlar ilişki kurabilir; ama işin resmiyetine bakınca başka bir şey var. Bu olay hukuki mecrada yürümüyor, ben Yunanistan'ın kararının siyasi olduğunu düşünüyorum. Kim Türk devletine, milletine zarar verip ihanet ediyorsa onları baştacı ediyor. Yunanistan'dan istediğimiz tam 50 kişi var. Bir tanesini bile Yunanistan iade etmedi. DHKP/C militanları Yunanistan'da eğitim görüyor. Sabancı suikastinde yeralan terörist de oradaydı. Yunanistan iade etmedi. Şu anda FETÖ'cü, darbeci 8 terörist var, onları da iade etmediler.







"OBAMA DÖNEMİNDE FETÖ DOSYASI MAHKEMEYE İNTİKAL ETTİRİLMEDİ"



Bunlar Cumhurbaşkanına suikast teşebbüsünde bulundular, külliyeyi, parlamentoyu bombaladılar. Bu kadar büyük suç işleyenlerin dost bildiğimiz ülkede himaye görmesi bizi rahatsız eder. Almanya'nın yapması gereken şey uluslararası hukuk çerçevesinde bu suçların faillerini Türkiye'ye iade etmesi gerekir. Demokrasiye, hukuka inanıyorlarsa bunu yapmalıdırlar. Şimdi mülteci statüsü açmaya çalışıyorlar. Obama döneminde konuşma konusunda mesafimiz iyiydi. Çok bilgi ve belge gönderdik ama netice alamadık. Konu zamana yayıldı ve bu süreçte "Biz elimizdeki dosyalarımızın sağlam olmasını istiyoruz. Mahkemeye gönderdiğimizde bu işin avukatlığını biz yapacağız" dediler. Bu dosyada iade olmayacaksa herhalde hiçbir dosyayla kimse iade edilmez. Biz mahkemeye göndermesini istedik. Maalesef geçen süre içerisinde dosya intikal ettirilmedi.







"GEREKİRSE FETÖ İÇİN ABD'YE TEKRAR GİDERİZ"



Yeni dönemde dosyayı tekrar ele alınması için gayret edeceğiz. Trump göreve gelince yeni dosya gönderdik. Başkan Trump'ın konuşmalarına bakınca olumlu kanaatimiz güçlendi. Biz gerekirse ABD'ye bir kez daha gidip yeni Adalet Bakanı'na bu konuda Türkiye'nin beklentilerini ve hassasiyetlerini iletmek için fırsat buluruz diye düşünüyorum. FETÖ'nün kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen orada mesajını iletiyor. Türkiye'den gelen FETÖ'cüleri malikanesinde kabul ediyor. Terör örgütü herhangi bir kısıta tabi olmadan faaliyetlere devam ediyor. Trump döneminde hala müdahale yapılmadı. ABD'de Türkiye'nin aleyhinde bir terör örgütünün bu kadar rahat faaliyet göstermesini anlamak, izah etmek mümkün değildir. Umarız ki, sayın Trump'ın döneminde değişir. Önümüzdeki süreçte bazı değişikliklerin olabileceğini buradan ifade edelim.







"TERÖRİST GÜLEN'İN YAPTIKLARI YANINA KÂR KALMAMALIDIR"



ABD'nin Gülen'i bize iade etmesini istiyoruz. Biz onu milletin önünde yargıya çıkaralım istiyoruz. Yargı hesap sorsun ve yaptıklarının cezasını burada çeksin istiyoruz. Biz doğrudan terörist Gülen'in iadesini ABD'li muhataplardan talep ediyoruz. Bunun dışında ABD ben bunu çıkıyorum, başka ülkeye gönderiyorum dediği zaman, hangi ülkeye gönderirse göndersin onu da takip edip, isteyeceğiz. Peşini bırakmayacağız. Yaptığı fiiller hesapsız kalmamalı ve Türk yargısına hesabını vermelidir.







Uluslararası toplumun yargı üzerinden yaklaşına baktığımızda buradan bir deste çıktığı çok açık. Bizim Yunanistan, Almanya ve başka ülkelerden FETÖ'cü darbecileri istediğimiz hiçbir talebe cevap gelmedi. Sağolsunlar Bulgaristan ve Romanya iade yaptı. Ama bunların dışında kalan ülkelerin Türkiye'nin taleplerine olumlu cevap vermediğini görüyoruz. Fetullahçı terör örgütünün Batı'nın himaye etmesinin tek sebebi bunların Türk Milleti'ne verdiği zarardan dolayıdır. Onlar bunları Türkiye'ye ihanet ettiği için koruyorlar. Merkel'in Almanyası da FETÖ'yü koruyor, PKK terör örgütünü, DHKPC'yi koruyor. Bunlar insanlığa hayrı dokunan insanlar mı? Almanya'nın çıkarına hangi iyi şeyi yapmışlar. Bunlar katildirler, hukuku çiğnemişler, suç işlemişlerdir. Türkiye'ye düşmanlık edenler dost muamelesi görüyor. Türkiye'ye zarar verme kapasiteleri devam ettiği sürece onların da desteği devam edecektir.







Batı'nın FETÖ'cüleri himaye etmesinin tek sebebi bunların Türk Milleti'ne verdiği zarardan dolayıdır. Onlar bunları Türkiye'ye ihanet ettiği için koruyorlar. Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız. Mütekabiliyet esasına göre karşılığını vereceğiz.







"KANAATİME GÖRE ADİL ÖKSÜZ YURT İÇİNDE"



Bu adamı her yerde arıyoruz. Terörist Gülen'in talimatları doğrultusunda darbeyi başlatanlar, darbeyi yönetenlerle aradaki irtibatı başlatan isim olarak gözüküyor. Çok net bir şekilde darbe teşebbüsünün en önemli aktörlerinden bir tanesi. Serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'nin her tarafında arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz, MİT, Emniyet istihbarat bu konuda yoğun çabalar sarfediyor. Ben diyorum ki yakalanıp yargıya hesap verecek. Bazıları yurtdışına kaçtığını düşünebiliyor. Bugüne kadar bu tür iddialarda bulunanların verdiği bilgiler doğru çıkmadı. Gürcistan dediler, ABD dediler. Ama doğrulanan bir şey çıkmadı. Benim kanaatim yurt içinde bir yerde saklı tutulduğuna ilişkindir. Bulunduğu yerden dışarı çıkmış olsa bunun tespiti çok kolay. Çünkü bütün Türk Milleti fotoğraflardan çok iyi tanıyor.







kaynak:habertürk