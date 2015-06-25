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hz. muhammed karikatürlerini yayınladılar

HZ. MUHAMMED KARİKATÜRLERİNİ YAYINLADILAR

İslam karşıtı tutumlarıyla bilinen Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, bu kez devlet televizyonunda Hz. Muhammet'in yer aldığı İslam karşıtı karikatürlerin yeraldığı televizyon spotu yayınladı.

Tarih : 25 Haziran 2015, 11:47
Puan Ver : Hz. Muhammed Karikatürlerini Yayınladılar(7.4/10)10


Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) bildirdiğine göre Wilders, kamu televizyonunda partisine verilen 3 dakikalık yayın hakkı kapsamında, Amerikan Özgürlük Koruma İnisiyatifi'nin (American Freedom Defense Initiative) Dallas'da düzenlediği Hz. Muhammet karikatürlerinden dokuzuna yer verdi. Wilders'in sözkonusu karikatürleri, “şiddete karşı düşünce özgürlüğünü savunma“ gerekçesiyle yaptığı belirtiliyor.








Etiketler: Hz  Muhammed  Karikatürlerini  Yayınladılar    haber

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