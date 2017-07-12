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Hz. İsa ile evlenip, ömür boyunca bekaretlerini korumaya yemin ettiler

HZ. İSA İLE EVLENİP, ÖMÜR BOYUNCA BEKARETLERİNİ KORUMAYA YEMİN ETTİLER

ABD'de Hz. İsa ile evlenip ömür boyu bekaretlerini korumaya yemin eden üç kadın, Detroit kentinin başpiskopos bölgesinde ilk kutsanmış bakire olma unvanını aldı.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Hz. İsa İle Evlenip, Ömür Boyunca Bekaretlerini Korumaya Yemin Ettiler(5/10)1

ABD'nin Detroit şehrinde, Laurie Malashanko (41), Karen Ervin (42) ve Theresa Jordan (40) adlı üç kadın, bir kilisede gerçekleştirilen düğünde beyazlar giyip, yüzük takarak, bekaretlerini ömür boyu koruyacaklarına dair sadakat yemini ettiler. Rahibe olmayan veya herhangi bir dini cemaate mensup olmayan bu kadınlar günlük yaşamlarına kaldığı yerden devam edecekler.

BUNDAN SONRA HZ. İSA İLE EVLİ SAYILACAKLAR

Bekaretlerini ömür boyu koruyacaklarına ve kendilerini tamamiyle İsa'ya adayacaklarına dair yemin eden üç kadın, katolig kanunlarına göre bundan sonra İsa ile evli sayılacaklar. Bu üç kadının sekiz yıldır, her altı haftada bir kutsanmış bakire olmak hakkında konuşmak için bir araya geldikleri öğrenildi.

AMERİKA'DA 250 KUTSANMIŞ BAKİRE VAR

Amerikada'ki 'Kutsanmış Bakireler Derneğ'inin yaptığı açıklamaya göre, Amerika'da 250, dünya genelinde ise 4.000 kutsanmış bakire bulunuyor.

ABD'nin Detroit şehrinde bulunan başpiskopos bölgesinin ilk kutsanmış bakireleri ise bu üç kadın oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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