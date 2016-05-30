

Mayıs ayında kampanya kapsamındaki Hyundai modelleri fiyat avantajları ve finansman olanaklarıyla satışa sunuluyor.







Hyundai i10 Kampanyası



Mayıs ayı boyunca Hyundai kampanyası kapsamında; Hyundai i10 modeli, 15.000 TL kredi için 15 ay vade %0 faiz oranı ve 1.250 TL fiyat avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs 2016 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 1.250 TL tutarındaki indirim 2016 Model Yılı araçlar için geçerlidir. İlgili indirim tavsiye edilen liste fiyatı üzerinden yapılır.







Hyundai i20 Kampanyası



Hyundai kampanyası kapsamında, Hyundai i20 modeli Mayıs ayı boyunca 1.750 TL fiyat avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs 2016 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 1.750 TL tutarındaki indirim 2016 model yılı araçlar için geçerlidir. İlgili indirim tavsiye edilen liste fiyatı üzerinden yapılır.







Hyundai i30 Kampanyası



Hyundai kampanyası kapsamında, Hyundai i30 modeli Mayıs ayı boyunca, 35.000 TL kredi için 24 ay vade %0,99 faiz oranı veya 2.500 TL fiyat avantajı ile satışa sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 2.500 TL tutarındaki indirim Hyundai i30 tavsiye edilen liste fiyatı üzerinden yapılır.







Hyundai Tuscon Kampanyası



Hyundai kampanyası kapsamında, Hyundai markasının yeni SUV modeli Hyundai Tucson, Mayıs ayı boyunca 2.000 TL'ye varan fiyat avantajıyla satışa sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs 2016 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Kampanya 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 2.000 TL tutarındaki indirim tavsiye edilen Hyundai Tucson liste fiyatı üzerinden yapılır ve belirli versiyonlar için geçerlidir.







Hyundai H-100 Kampanyası



Kampanya 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 1.000 TL tutarındaki indirim tavsiye edilen liste fiyatı üzerinden yapılır ve belirli versiyonlar için geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.