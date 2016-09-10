

Hyundai de ülkemizde ürettiği i20 modelinin, yeni Active versiyonunu pazara sundu.







Active diğer i20'lerden daha ilk bakışta ayrılıyor. Daha maceracı bir görünüme sahip Active, ön tarafta büyük sis farları ve Hyundai'nin karakteristiği olan altıgen ızgarayı bir miktar örten gri renkli koruma plakası ile hemen dikkati çekiyor.



Arka tamponda ise büyük yuvarlak geri vites ve sis lambaları bu araca karakter katmış. Ön tamponda olduğu gibi arka tampon altında da gri renkli koruma plakası mevcut.



İç tasarım ise diğer i20'lerle bire bir aynı. Sadece renk kombinasyonlarında farklılıklar var. Yeni Hyundai Active'de'de ise, otomobilde alüminyum pedal seti kullanılmış.



Hyundai raflarında yeni yer alan 998 cc'lik 3 silindirli benzinli motorun turbo beslemeli olanı ilk kez bu modelde kullanılmış. Silindir odası yaklaşık üç kutu kola boyutunda da olsa teknik tablodaki veriler hiç de küçümsenecek çapta değil. 6000 d/d'da 120 HP ve 1500-4000 d/d aralığında 172 Nm tork değerleri, bu motor hacmindeki bir otomobil için iddialı. Bu motor 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. 0 dan 100 km/s hıza ulaşması için 10.4 saniyeye ihtiyaç duyuyor.



998 cc'lik motor, otoyol koşullarında 120 km/s hızla ise 7.1 lt/100km yakıtla yetinebiliyor. Ortalama kullanımlarda ise 5.1 litrelik yakıt yeterli.



Yeni Hyundai i20 Active'in Türkiye 62.000 TL civarında. Bizce bu fiyat, aracın sınıfı ve karşılaştığı markalar söz konusu olduğunda biraz fazla.



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