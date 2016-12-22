Hyundai, 2017 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda kullanacağı i20 Coupe WRC yarış otomobilini Monza, İtalya'da yapılan özel bir etkinlikte tanıttı.



Hyundai, 2017 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda kullanacağı i20 Coupe WRC yarış otomobilini Monza, İtalya'da yapılan özel bir etkinlikte tanıttı.



Yeni sezonda artık üç kapılı gövdeyle yarışacak olan Hyundai Motorsport Takımı'nda Thierry Neuville, Hayden Paddon ve Dani Sordo görev almaya devam edecek.







Şirket, Her Yönde Atılım Yapıyor!



Üç sezondan beri ralli parkurlarında ter döken otomobil i20 Coupe WRC 2017 yılıyla beraber üç kapılı coupe gövdeye geçiş yaparken aynı zamanda yeni kurallara uygun bir şekilde dizayn edildi ve turbo motorun gücü 300 beygirden 380 beygire çıkarıldı. Artan güce paralel olarak aracın genel ağırlığı da hafifletildi. Hyundai Motorsport Takımı'nın Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2016 sezonunda iki galibiyeti bulunuyor.



Asyalı marka, uzun yıllardır inanılmaz şeyler başarıyor. 2000'li yılların başında, hemen hemen her açıdan standartlarının gerisinde kalan Güney Koreli Otomobil Devi, muazzam bir AR-GE bütçesi ve yeniden yapılandırma ile dünyanın zirvesine tırmandı. Şirket, hali hazırda, gezegenin en büyük dördüncü otomobil üreticisi konumunda.



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