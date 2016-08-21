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hyundai, google ile ortaklık peşinde!

HYUNDAİ, GOOGLE İLE ORTAKLIK PEŞİNDE!

Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Jeong Jin Haeng ve Google tepe yöneticileri pazarlık halinde. Amaç, otonom araçları en kısa sürede satışa sunmak ve Vice Versa.

Tarih : 21 Ağustos 2016, 12:41
Puan Ver : Hyundai, Google İle Ortaklık Peşinde!(0/10)


Vice Versa'nın ticari dilde Karşılık Kazanç anlamına geliyor. Hyundai ve Google ikilisi de tam olarak bunu planlıyor.



Google uzun süredir otonom araç üretme projelerini gerçeklikle buluşturuyor. Ne var ki bunu yaparken, gerçek bir otomobil üreticisinden destek almıyor, aksine kendi öz kaynaklarından faydalanıyordu. Duruma gerçekçi perspektiften bakarsak, Google'ın tek başına kendi kendini sürebilen otomobiller üretmesi, fazlasıyla tuzlu olacak gibi gözüküyor.



Hyundai, Google'a bir teklif götürmeye karar verdi. Şu anda, dünyanın en büyük beşinci otomobil üreticisi konumunda bulunan Güney Koreli şirket, Google'ın otonom mimarisiyle, kendi otomobil altyapısını tek potada eritmeyi ve Silikon Vadisinde de, kendini kanıtlamayı amaçlıyor.



Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Jeong Jin Haeng, Google'a bizzat teklif götürmüş durumda. Hyundai Yönetim Kurulu Başkanı Jeong Jin Haeng durumu şöyle özetliyor: “Google, dünyanın belki de en büyük teknoloji üreticisi. Lakin, otomobil sektöründe hiçbir tecrübesi yok.  Biz, mobil teknolojilerinden en çok yararlanan üreticilerden biriyiz. Neredeyse tüm yeni nesil araçlarımızda Apple'nın Car Play ve Google'ın eş değer uygulamaları yer alıyor. Bunu, birkaç seviye üste taşımakta kararlıyız.”



Büyük G, Otonom Araç projesi kapsamında Fiat-Chrysler grubundan, kısa süre önce 100 araç satın almıştı. Bunların da, 2017 yılında otonom mimariyle satışa sunulması bekleniyor. Eğer Amerikalı şirket, Hyundai'nin projesini kabul ederse, dünyanın en büyük otonom araç filolarından birini oluşturabilir ve gerek Amerika, gerekse Uzak Doğu'da ciddi pazar payları elde edebilir.



Sızan bilgiler, görüşmelerin olumlu yönde yol aldığı biçiminde. Ancak, ikili arasında ortaklık kurulup kurulamayacağının 2016 sonuna doğru belirleneceği kanısındayız.








Etiketler: Hyundai  Google  İle  Ortaklık  Peşinde    haber

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