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hyundai elantra'ya performans dokunuşu

HYUNDAİ ELANTRA'YA PERFORMANS DOKUNUŞU

Hyundai, Elantra'nın sportif yeni versiyonu Elantra Sport'u duyurdu.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 14:34
Puan Ver : Hyundai Elantra'ya Performans Dokunuşu(9/10)7


Hyundai, Elantra'nın sportif yeni versiyonu Elantra Sport'u duyurdu. Geçtiğimiz aylarda altıncı nesliyle satışa sunulan Elantra, şimdi de 1.6 litrelik Turbo GDI benzinli motoru ve agresif gövde kitine sahip “Sport” versiyonuyla piyasaya sürülüyor.



Hyundai Elantra Sport, sahip olduğu 1.6 lt'lik benzinli Turbo GDI motorun ürettiği 200 HP'den fazla güç ve 257 Nm maksimum tork değerleri ile serinin en performanslı ve en dikkat çekici üyesi olacak. Model, 6 ileri manuel veya 7 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzımanla tercih edilebilecek.



Aracın yol tutuş dinamiklerini yükseltmek için çok kollu bağımsız arka süspansiyon kullanılırken ayrıca 18 inç'lik özel tasarımlı alüminyum jantlara da yer veriliyor.



Sport versiyona özel geniş hava girişli ön tamponda bulunan siyah detaylar, LED gündüz lambaları ve Turbo yazısı dikkat çekerken, arka tamponda ise büyük bir difüzör bulunuyor.



Modele özgü altı düzleştirilmiş deri direksiyon simidi, Sport logolu ve kırmızı kontrast dikişli spor deri koltuklar da iç mekanı farklı kılan öğeler arasında.



Hyundai Elantra Sport, yılın dördüncü çeyreğinde öncelikle Kuzey Amerika'da ve daha sonra diğer pazarlarda da satışa sunulacak.








Etiketler: Hyundai  Elantra  Ya  Performans  Dokunuşu    haber

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