Adı daha çok otomobille anılsa da; beyaz eşya, televizyon, kişisel bilgisayar, tablet PC gibi sektörlerde de boy gösteren Hyundai, Crysis zırhının gücünü, gerçek hayata taşıyor.



Adı daha çok otomobille anılsa da; beyaz eşya, televizyon, kişisel bilgisayar, tablet PC gibi sektörlerde de boy gösteren Hyundai, Crysis zırhının gücünü, gerçek hayata taşıyor.



Crytek efsanevi aksiyon yapımı Crysis serisinden herhangi bir yapımı, en azından bir kere oynamamış herhangi bir okuyucumuz olduğunu sanmıyoruz. Crysis'te, Uzaylı istilasına karşı savaşırken exoskeleton (bir çeşit dış iskelet veya zırh olarak çevirebiliriz) bir teknolojinin gücünden faydalanıyorduk. Maksimum hız, maksimum güç, maksimum dayanıklılık gibi yetenekler, bize o zırh tarafından bahşediliyordu.



Koreli sanayi devi Hyundai, bir çeşit “exoskeleton” üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu teknoloji, kullanıldığı fabrikalarda, insanların ağır cisimlerini kolayca kaldırabilmesini sağlarken, iş sırasındaki yaralanma ve ölümleri asgari düzeye indirgeyecek. Zırh, herhangi bir işçinin, 100-150 kilo civarındaki ağırlıklarla baş edebilmesine olanak tanıyacak.



Exoskeleton'un iki versiyonu bulunacak. Biri sizin zırhı giymesinden çok, zırhın sizi giydiği ağır versiyon; diğeri ise daha az ağırlık taşıyabileceğiniz ama daha hızlı hareket edebileceğiniz hafif zırh. İlk versiyonun sanayide, ikinci versiyonun ise hasta, yaşlı veya engelli insanların rahat hareket edebilmesi için tasarlandığı, Hyundai tarafından açıklandı.



Hyundai söz konusu teknolojilerin, prototip sürümlerinin fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.



Koreli dev, teknolojinin 2020 başında ihtiyaç duyanlarla buluşacağını müjdeledi.



Fujitsu ve Intel bilişim günlerinde buluştu