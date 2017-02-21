

OnePlus firmasının Android 7 Nougat'ı temel alarak geliştirdiği Hydrogen OS 3.0 sonunda yayınlandı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Çin'in önemliakıllı telefonüreticilerinden biri olan OnePlusözellikle son yıllarda müthiş bir ivme yakaladı. Geliştirdiği telefonların amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz modellerle başabaş bir performans göstermesi, OnePlus'ı bir anda üst basamaklara tırmandırdı. Elbette bunda firmanın takındığı agresif fiyat politikasının da yadsınamaz bir payı var. Zira birçok firma aynı performanstaki modelleri için 500+ dolar fiyat biçerken, OnePlusbu fiyatın çok altında ücretler talep ediyor.



Çinli üreticinin bu kadar başarılı olmasının bir diğer nedeni ise elbette yazılım desteği. Piyasa da Android işletim sistemini kullanan birçok marka ve model bulunuyor. Bunların bir çoğu ise saf Androidsürümü yerine, kendi arayüzleri ile geliştirilmiş Android sürümlerini tercih ediyorlar. OnePlus'ta bu firmalardan birisi. En son Hydrogen OS 2.0ile karşımıza çıkan OnePlus, uzun süredir üzerinde çalıştığı Hydrogen OS 3.0işletim sistemini sonunda yayınladı.



Hydrogen OS 3.0,OnePlus 3veOnePlus 3Tile tam uyumlu olarak çalışıyor. Android 7.0 Nougatüzerine temellendirilen Hydrogen OS 3.0, birçok işletim sistemine göre batarya anlamında daha iyi işler çıkartıyor.



Şu anda yalnızca İngilizce ve Çince sürümleri mevcut olanHydrogen OS 3.0Google Play üzerinden de indirilebiliyor. Yaklaşık olarak 1.2 GB boş alan gerektiren H OS 3.0hakkındaki tüm detaylara OnePlus resmi adresinden göz atabilirsiniz.



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