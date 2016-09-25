Şanlıurfa'da polisin düzenlediği huzur operasyonunda konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 28 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.



Kentteki eğlence merkezlerine akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 320 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda, mekanlarda konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 28 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.