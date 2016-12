Orijinal Star Wars serisinde ve 2000'li yıllarda geliştirilen öncü üçlemede, R2-D2'ya hayat veren efsanevi oyuncu Kenny Baker hayatını kaybetti.



O, uzun ve anlamlı bir hayat sürdü. Star Wars Phantom Menace, SW: Attack of The Clones, SW: Revenge of the Sith, SW: A New Hope, SW: Emperor Strikes Back ve SW: Return of the Jedi'da R2-D2'ye hayat verip, Force Awakens'ta da danışmanlık rolü üstlenen Kenny Baker, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Baker'in yeğeni, amcası için The Guardian gazetesine şu demeci verdi: “Amcam uzun süredir kanser ile savaşıyordu. Bu beklenmedik değildi. O çok uzun ve harika bir yaşam sürdü. Pek çok insana mutluluk verdi; dünyada milyonlarca kişi tarafından sevildi. Bu herkese nasip olabilecek bir şey değil. Biz ailesi olarak, onunla ve başardıkları ile daima gurur duyacağız.”



Baker Star Wars: Force Awakens'taki galasında Kırmızı Halı'da yürümüş ama hastalığı nedeniyle Los Angeles'taki galada yer alamamıştı.



Huzur içinde uyu Kenny Baker! Seni asla unutmayacağız.