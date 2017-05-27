

Huysuz Virjin olarak tanıdığımız Seyfi Dursunoğlu'nu ilk kez böyle göreceksiniz. Seyfi Dursunoğlu bir tuvalet kağıdı markasının yeni reklam filminde yaşlı bir kadın olarak kamera karşısına geçti.







"HER ZAMAN MESLEĞİME SAYGI DUYDUM"







Türkiye'nin Huysuz Virjin olarak tanıdığı usta şovmen, "Her zaman mesleğime saygı duydum, halen de öyle devam ediyorum. Bu benim izleyicilerime, işime olan sevgimden kaynaklanıyor." dedi.







SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR?







Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin), 1932 yılında Trabzon'da doğdu. Deniz Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'de devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te Huysuz Virjin olarak sahneye çıkmaya başladı.







kaynak:haberler