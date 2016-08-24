

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde 24 yaşındaki Mehmet Yıldız, aralarında husumet bulunan 27 yaşındaki Mustafa Ay'ı tabancayla vurarak öldürdü.



Kaşdişlen Mahallesi'nde gece saatlerinde karşılaşan Mehmet Yıldız ile Mustafa Ay arasında geçmişe dayalı husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, tabancayla Mustafa Ay'a peş peşe ateş etti. Ay, olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Yıldız jandarmaya giderek teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.