

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası kamuoyunca tanınan hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki savaşta, teknelerle gerçekleştirilen intihar saldırısının neden olduğu patlamada iki Suudi askeri öldü, üç asker yaralandı.







SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA







Suudi resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Husiler ve Suudi öncülüğündeki koalisyon arasındaki savaş giderek şiddetleniyor. Koalisyon güçleri komutanlığı, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fırkateyne Hudeyde



Limanı'nın batısında intihar saldırısı düzenlendiği ve roketle gerçekleştirildiği söylenen saldırının, İran destekli Husiler tarafından üç tekne ile yapıldığı belirtildi.







Fırkateyne çarpan teknelerden birinin geminin arka tarafında yangına neden olduğu, intihar saldırısı sonrası denizde operasyon başlatıldığı ifade edildi.







Açıklamada, Husilerin, Hudeyde Limanı'nı terör eylemleri için operasyon merkezi olarak kullanmaya devam ettikleri, Yemen vatandaşlarına insani yardım ve ilaç gibi malzemelerin ulaştırılması için kullanılan limanın terör merkezi olarak işletilmesinin tehlikeyi tırmandırdığı belirtildi.







Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Zukar Adası'ndaki askeri üssüne de balistik füzeyle saldırı düzenledi.







Kızıldeniz'deki adaya yapılan saldırıyı, Husilerin resmi yayın organı duyurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.







HUSİLER KİM? AMAÇLARI NE?







Şiiliğin bir kolu olan Zeyyidiye'ye mensup olan Husiler, aynı zamanda Ensar Allah olarak da bilinen isyancı bir gruba destek vermeleriyle biliniyor. Zeyyidiler, Husi nüfusunun yalnızca üçte birini oluşturuyor. Husiler, 1962 yılına kadar bin yıl boyunca Yemen'in kuzeyini yönetti. Husilerin ismi ise Hüseyin Bedir el Din el Husi'den geliyor. El Husi, grubun 2004 yılında gerçekleştirdiği ilk isyanını yönetti. Amaçları ise merkezleri olarak kabul ettikleri Saada'da daha fazla özerklik kazanmak ve Zeyyidi geleneklerine ve inancına zarar verdiklerini düşündükleri Sünni İslamcılardan korunmak.







kaynak:mynet