Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. 3. havalimanında ise dolu yağışı görüldü. Yağış daha sonra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini arttırdı. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü.

TAKSİM MEYDANI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşadı.

KUM TORBALI ÖNLEM

Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı. Kuvvetli yağış İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkili oluyor.

PİYALEPAŞA BULVARI'NI SU BASTI

Bir anda bastıran ve giderek şiddetini arttıran yağışla birlikte Piyalepaşa Bulvarı'nı su bastı. Sel suları önüne kattığı her şeyi sürekledi.

HÜSEYİN ÖZTEL: 70 KİLO ÜZERİNDEKİLER RAHAT EDEBİLİR

İstanbul'da kuzey bölgelerde sağanak ve dolu yağışı görülebilir diyen Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, daha önceki şiddetli yağışla ilgili uyarısında "Kuvvetli rüzgar olacak. 1.60 boyundan kısa olan insanlar sokağa çıkmasın" demişti. Öztel bu kez de "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu sefer de "70 kilogramın üzerindekiler rahat edebilir" diyelim. Ama bu sefer çok dalga geçilecek bir tarafı yok. Rüzgar kuvvetli gerçekten." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada