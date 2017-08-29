Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

HÜSEYİN ÖZTEL YİNE UYARDI: İSTANBUL'DAKİ FIRTINADA 70 KİLONUN ALTINDAKİLER DIŞARI ÇIKMASIN


Hüseyin Öztel Yine Uyardı: İstanbul'daki Fırtınada 70 Kilonun Altındakiler Dışarı Çıkmasın
Tarih : 29 Ağustos 2017, 18:20
Puan Ver : Hüseyin Öztel Yine Uyardı: İstanbul'daki Fırtınada 70 Kilonun Altındakiler Dışarı Çıkmasın(10/10)6

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. 3. havalimanında ise dolu yağışı görüldü. Yağış daha sonra İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkisini arttırdı. Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü.

TAKSİM MEYDANI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşadı.

KUM TORBALI ÖNLEM

Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı. Kuvvetli yağış İstanbul Boğazı ve çevresinde de etkili oluyor.

PİYALEPAŞA BULVARI'NI SU BASTI

Bir anda bastıran ve giderek şiddetini arttıran yağışla birlikte Piyalepaşa Bulvarı'nı su bastı. Sel suları önüne kattığı her şeyi sürekledi.

HÜSEYİN ÖZTEL: 70 KİLO ÜZERİNDEKİLER RAHAT EDEBİLİR

İstanbul'da kuzey bölgelerde sağanak ve dolu yağışı görülebilir diyen Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, daha önceki şiddetli yağışla ilgili uyarısında "Kuvvetli rüzgar olacak. 1.60 boyundan kısa olan insanlar sokağa çıkmasın" demişti. Öztel bu kez de "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu sefer de "70 kilogramın üzerindekiler rahat edebilir" diyelim. Ama bu sefer çok dalga geçilecek bir tarafı yok. Rüzgar kuvvetli gerçekten." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hüseyin  Öztel  Yine  Uyardı  İstanbul  Daki  Fırtınada  70  Kilonun  Altındakiler  Dışarı  
Çıkmasın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER