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Tarih : 07 Eylül 2016, 11:34
Puan Ver : Hüseyin Çapkın'ın Malvarlığına El Kondu(9/10)11


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul'un eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın malvarlığına el kondu. Tedbir kararı kapsamında tüm bankalara ve tapu müdürlüklerine yazı gönderildi.



FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da gözaltına alınmıştı.

Malvarlıklarına tedbir kondu.



Hüseyin Çapkın ile birlikte gözaltına alınan Pendik Kaymakamı Osman Tunç, müfettişler Gürkan Polat ve Yılmaz Tunç geçtiğimiz cumartesi akşamı tutuklandı. Söz konusu isimler Silivri Cezaevi'ne konuldu. Hürriyet'te yer alan habere göre tutuklama kararı sonrası anılan isimler hakkında önemli bir kararın daha alındığı öğrenildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda mal varlıklarına tedbir koydu.








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