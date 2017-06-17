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HÜSEYİN ÇAPKIN GÖZALTINA ALINDI!


HÜSEYİN ÇAPKIN GÖZALTINA ALINDI!
Tarih : 17 Haziran 2017, 09:42
Puan Ver : Hüseyin Çapkın Gözaltına Alındı!(7/10)8


 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu, 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.



HÜSEYİN ÇAPKIN POLİSE TESLİM OLDU



Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu.



 



 



 



kaynak:haberler








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