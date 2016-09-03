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hüseyin çapkın adliyeye sevk edildi

HÜSEYİN ÇAPKIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi

Tarih : 03 Eylül 2016, 13:59
Puan Ver : Hüseyin Çapkın Adliyeye Sevk Edildi(5/10)5


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında eski  İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 4 kişi, Çağlayan'daki  İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.








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