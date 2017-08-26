HÜSEYİN AVNİ MUTLU VE HÜSEYİN ÇAPKIN'IN YARGILANDIKLARI DAVADA 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin davada yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme tutuklu 3 sanığın ise tahliyesine hükmetti.
15 ESKİ VALİ VE KAYMAKAM YARGILANIYOR
FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 15 eski vali ve kaymakamın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsü karşısındaki duruşma salonlarında görülen celsede tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
3 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Çarşamba günü başlayan duruşmada dün gece itibariyle sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından bu sabah sanık avukatları söz alarak tahliye talebinde bulundu. Daha sonra tutuklu sanıkların talepleri alındı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kadıköy eski Kaymakamı Birol Kurubal, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat ve Pendik eski Kaymakamı Osman Tunç'un tahliyesine hükmetti.
MUTLU VE ÇAPKIN'IN TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Aralık 2017 tarihine erteledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar