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HÜSEYİN AVNİ MUTLU TUTUKLANDI!


HÜSEYİN AVNİ MUTLU TUTUKLANDI!
Tarih : 05 Ağustos 2016, 09:41
Puan Ver : Hüseyin Avni Mutlu Tutuklandı!(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine  ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin  Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, "terör örgütüne üye olmak"  suçundan tutuklandı. 



Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 8 vali, 1 vali yardımcısı  ve 3 kaymakamın hakimlik işlemleri sona erdi.



Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski İstanbul Valisi  Mutlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin "terör örgütüne üye olmak"  suçundan tutuklanmalarına karar verdi.



 Hüseyin Avni Mutlu Silivri Cezaevi'nde








Etiketler: Hüseyin  Avni  Mutlu  Tutuklandı    haber

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