HÜSEYİN AVNİ MUTLU TUTUKLANDI!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 8 vali, 1 vali yardımcısı ve 3 kaymakamın hakimlik işlemleri sona erdi.
Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, eski İstanbul Valisi Mutlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.
Hüseyin Avni Mutlu Silivri Cezaevi'nde
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