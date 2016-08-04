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HÜSEYİN AVNİ MUTLU ADLİYEYE SEVKEDİLDİ !


HÜSEYİN AVNİ MUTLU ADLİYEYE SEVKEDİLDİ !
Tarih : 04 Ağustos 2016, 11:56
Puan Ver : Hüseyin Avni Mutlu Adliyeye Sevkedildi !(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 6 vali, 1 vali yardımcısı, 3 kaymakamın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çevik Kuvvet otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler, burada sağlık kontrolünden geçirildi.








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