HÜSEYİN AVNİ MUTLU ADLİYEYE SEVKEDİLDİ !
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 6 vali, 1 vali yardımcısı, 3 kaymakamın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çevik Kuvvet otobüsüyle Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürülen şüpheliler, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar