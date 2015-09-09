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HÜRRİYET'E SALDIRAN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


HÜRRİYET'E SALDIRAN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 09 Eylül 2015, 13:11
Puan Ver : Hürriyet'e Saldıran 6 Kişi Gözaltına Alındı(5/10)4


 İstanbul 'da dün gece gerçekleştirilen protesto ve saldırılarda 93 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6 tanesinin Hürriyet'e saldırdığı gerekçesiyle alındığı öğrenildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada dün gece gerçekleşen yürüyüş ve protestolarda "Mala zarar verme" gerekçesiyle 93 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar dile getirildi:



" PARTİ BİNALARI, BASIN KURULUŞLARI..."

"Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olayları ile ilgili olarak ilimizde de Salı günü bir takım yürüyüş ve protesto eylemleri gerçekleştirilmiştir. Terör eylemlerine tepki anlamında yapılan yürüyüşler genellikle sağduyu içerisinde ve sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Ancak bazı ilçelerimizde parti binaları, basın kuruluşları ile iş yerlerine ızrar meydana gelmiş, olaylar esnasında herhangi bir can kaybı ve ciddi yaralanma olmamıştır."



"93 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

"Mala zarar verme olayları ile ilgili suç işledikleri tespit edilen 93 kişi gerekli adli işlemlerin yapılması için gözaltına alınmıştır.

İl genelinde alınan üst düzey güvenlik tedbirleri kararlı ve dikkatli bir şekilde uygulanmaya devam edilecek olup, vatandaşlarımızdan kendilerini sokağa çekmeye yönelik provokasyonlara itibar etmemelerini sağduyulu davranmalarını ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz."








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